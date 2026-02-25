Vuelta al cole con Soy Tigre, la tarjeta del Municipio que ofrece descuentos en útiles escolares
Los vecinos podrán aprovechar beneficios exclusivos en comercios del distrito, con promociones diseñadas especialmente para comenzar el ciclo lectivo. Quienes no cuentan con la tarjeta deberán gestionarla de forma gratuita desde la APP Tigre Municipio, disponible en PlayStore y AppStore.
El Poder Ejecutivo tigrense brinda nuevas promociones mediante la tarjeta Soy Tigre, para comprar todos los útiles antes de arrancar el período escolar. La propuesta busca acompañar a las familias del distrito y fomentar el consumo local mediante acuerdos con comercios adheridos, se informó oficialmente.
Entre las promociones destacadas se encuentran los siguientes comercios:
-Hora Libre (Av. Ángel T. de Alvear 614, Don Torcuato)
15% OFF en listas escolares durante el mes de febrero, abonando en efectivo y transferencia (no incluye textos escolares).
-Nilú (Av. Hipólito Yrigoyen 1658, El Talar)
10% OFF los viernes en artículos escolares abonando en efectivo (no incluye resmas, textos y fotocopias).
-Matilda
15% OFF durante los miércoles y viernes de febrero abonando en efectivo, débito y transferencia, o 3 cuotas sin interés abonando con QR (no incluye fotocopias e insumos de computación).
Sucursales: José Artigas 3188 (local 114) General Pacheco; Av. de los Lagos 7008 (locales 220 a 223) Nordelta; Av. Santa María 4711 Rincón de Milberg; Corredor Bancalari 3901 Troncos del Talar; Av. Escalada 1200 Troncos del Talar; y Av. Italia 4950 Dique Luján.
