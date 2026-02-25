El Poder Ejecutivo tigrense brinda nuevas promociones mediante la tarjeta Soy Tigre, para comprar todos los útiles antes de arrancar el período escolar. La propuesta busca acompañar a las familias del distrito y fomentar el consumo local mediante acuerdos con comercios adheridos, se informó oficialmente.

Ads

Entre las promociones destacadas se encuentran los siguientes comercios:

-Hora Libre (Av. Ángel T. de Alvear 614, Don Torcuato)

15% OFF en listas escolares durante el mes de febrero, abonando en efectivo y transferencia (no incluye textos escolares).

Ads

-Nilú (Av. Hipólito Yrigoyen 1658, El Talar)

10% OFF los viernes en artículos escolares abonando en efectivo (no incluye resmas, textos y fotocopias).

-Matilda

15% OFF durante los miércoles y viernes de febrero abonando en efectivo, débito y transferencia, o 3 cuotas sin interés abonando con QR (no incluye fotocopias e insumos de computación).

Ads

Sucursales: José Artigas 3188 (local 114) General Pacheco; Av. de los Lagos 7008 (locales 220 a 223) Nordelta; Av. Santa María 4711 Rincón de Milberg; Corredor Bancalari 3901 Troncos del Talar; Av. Escalada 1200 Troncos del Talar; y Av. Italia 4950 Dique Luján.