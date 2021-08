Es sabido que una de las principales secuelas del Covid-19 es la fatiga a la hora de llevar adelante tareas cotidianas sin demasiado esfuerzo como pueden ser caminar, hablar o realizar ejercicio. Una de las soluciones con resultados eficaces es la "Rehabilitación Pulmonar" lelvada adelante por kinesiólogos especializados.

Debido a la poca difusión de este tratamiento, desde el Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires buscan darle difusión para fomentar la capacitación en los profesionales y lograr que las obras sociales hagan una diferenciación en la materia, pero ¿En qué consiste esta especialidad y en cuánto tiempo se ven los resultados?

"Muchos pacientes que antes no hacían actividad física empiezan rehabilitación pulmonar y se sienten mejor que previo al Covid", afirmó la Lic. Laura Rapela del COKIBA en diálogo con LaNoticia1.com.

¿De qué se trata la Rehabilitación Pulmonar?

La rehabilitación pulmonar existe hace un montón de años y siempre estuvo orientado a patologías crónicas generalmente lo más conocido es el paciente con epoc, que es lo más difundido públicamente cuando empezó el Covid como todos desconociamos cómo era el comportamiento de la enfermedad al principio no sabíamos si estaba indicado o no hacer ejercicio, como iba a quedar el paciente después del Covid y a medida que fue pasando el tiempo y fuimos viendo lo que pasaba no solamente acá en Argentina sino con todos los artículos que nos llevaban tiempo de ventaja porque el Covid había surgido en otros países fueron publicando cosas de que estaba indicada la rehabilitación desde que el paciente estaba internado que se veía que cuando se hacía una intervención de manera precoz cuando el paciente estaba en condiciones de iniciar la rehabilitación, disminuían los días de internación y el paciente se iba con mejor calidad de vida al alta. Después de eso empezó a surgir el post Covid, que eso también lo fuimos viendo con el tiempo cuando el paciente se iba de alta y quedaba con un montón de síntomas o gente que tuvo Covid leve y quedaba con síntomas como que le faltaba el aire. Por ahí la había pasado en la casa, pero seguían con fatiga, disnea y esos pacientes empezaron a ir a los consultorios médicos a ver cómo se abordaba esto y empezó a surgir, ahí empieza el tema de la rehabilitación pulmonar en el post covid que tiene un monton de sintomas pero los dos síntomas principales tiene que ver con la falta de aire y la fatiga, son los dos síntomas más descritos, después hay un montón hay 200 síntomas descritos en el pso covid pero la gran mayoría son síntomas físicos entonces se encontró en la rehabilitación pulmonar la mejoría de todos estos síntomas haciendo la rehabilitación

¿Cuáles son los ejercicios que se hacen?

En lo que es de forma ambulatoria la rehabilitación pulmonar tiene como un componente que se trabaja la capacidad aeróbica en cinta o bicicleta para recuperar la capacidad pulmonar que queda afectada sobre todo gente que ha estado más grave, pero hay gente que con una espirometría no tienen la función pulmonar afectada, pero si tienen la sintomatología, asique está indicado hacer el entrenamiento de la capacidad aeróbica y después todo lo que tiene que ver con el entrenamiento o el reentrenamiento de la fuerza muscular y la movilidad del cuerpo, son pacientes que están mucho tiempo en reposo, con utilización de corticoides, con fiebre que también deteriora la fibra muscular, y el mismo reposo hace que el músculo se atrofie entonces si o si necesita volver a recuperar es masa muscular que por ahí por fuera uno ve la masa muscular bien, pero cuando le va a tomar un test de fuerza o velocidad o función les da más en estos test, son pacientes, la mayoría de las mujeres dicen “quiero volver hacer una tarea de la casa y no la puedo hacer”; quieren limpiar un piso hacer una tarea que antes era normal para ellas. En este momento la hacen y tiene falta de aire entonces con la rehabilitación hay que volver a restituir como mínimo la calidad de vida que tenían antes. Muchos pacientes que antes no hacían actividad física empiezan rehabilitación pulmonar y se sienten mejor que previo al Covid también. Porque tenía un cuerpo sin hacer movimiento, era gente sedentaria, empiezan a hacer rehabilitación, se enganchan con la actividad física, se empiezan a sentir mejor y es un círculo vicioso que continúan haciendo actividad y siguen mejorando. Con la rehabilitación hemos tenido muy buenos resultados.

¿Hay un tiempo estimado entre que uno empieza con el ejercicio hasta que nota una mejora?

La rehabilitación está recomendada entre seis y 12 semanas. A mi me ha pasado en el consultorio que a las cuatro semanas muchos pacientes están normal, igual que en su condición previa y tienen que volver a trabajar y ya se siente normal, el que no está recuperado, sigue un poco la rehabilitación pulmonar, pero generalmente al mes de hacer la rehabilitación están en condiciones similares a las previas. Los pacientes que están en el consultorio generalmente son pacientes que tuvieron covid leve a moderado, algunos que lo pasaron en la casa y otros con internación con o sin utilización de oxígeno. El que queda con más secuela, pero no solo por Covid, es el paciente que pasa por una terapia intensiva, porque no es solo la secuela de post Covid sino que ya existe el síndrome post UTI, post terapia intensiva donde el paciente queda con mucha secuela física cognitiva neurológica, ese es un paciente no solo Covid sino un paciente que le pasó una terapia intensiva por arriba. Drogas, bloqueantes neuromusculares, un paciente dormido que requirió estar boca abajo posiblemente durante mucho tiempo. Se levantan y es resetearse, empezar de cero, ese paciente si le lleva mucho más la rehabilitación, pero no es solo por el Covid, es un sindrome post UTI asociado a un post Covid, se solapan dos síndromes.

¿Por qué el Covid afecta tanto en el sentido muscular pulmonar?

El Covid afecta a un montón de órganos y lo que tiene es que al tener alterada la parte pulmonar obliga a que el paciente se quede quieto. Ya con el reposo generas deterioro de la función muscular, el músculo se va atrofiando solo con el reposo, después parte del tratamiento es la utilización de corticoides en aquellos pacientes que transcurren con un deterioro de la oxigenación, y el corticoide favorece al deterioro de la fibra muscular, el reposo y el corticoide son dos factores y muchos pacientes son diabéticos que ya con las glucemias elevadas también es otro factor que contribuye a la falla del músculo. La mayor cantidad de síntomas tiene que ver con la parte física, más allá de que en el consultorio vemos muchos síntomas, aparte de lo físico, cognitivos que tienen esto de niebla mental. El paciente está confuso, le cuesta retener un pensamiento, tienen baches, lagunas, que no se acuerdan de cosas. La parte cognitiva es fundamental, y después el temor con el que quedan muchos porque vieron fallecer al paciente de al lado, contagiaron a un familiar, asociado al miedo a la muerte básicamente.

Puntualmente este grupo de trabajo que conformaron del Colegio de Kinesiólogos ¿Cómo funciona?

Un poco surgió porque la rehabilitación pulmonar no está como una especialidad en el consultorio en el colegio entonces surgió como un grupo para ver si podíamos lograr que las obras sociales reconozcan el trabajo de la rehabilitación pulmonar sobre todo en post Covid porque surgió mucho más, se hizo más conocida, con más demanda de lo que era habitualmente, la población creció exponencialmente y formó un grupo para ver si podíamos conseguir que las obras sociales o las prepagas reconozcan esta prestación. Desde el Colegio se está impulsando mucho, no solo la publicidad de hacer rehabilitación pulmonar por un kinesiólogo que esté formado en rehabilitación pulmonar, sino también en capacitación. Con el covid pasó que muchos lugares no tenían kinesiólogo formados en campos respiratorios entonces el colegio fomento a dar muchos cursos, en rehabilitación pulmonar, los cuidados respiratorios para gente que no tenía experiencia y que no le quedó otra que empezar atender a esos pacientes que eran los que había demanda en los hospitales o sanatorios.

¿No todos los kinesiólogos tienen formación en rehabilitación pulmonar?

Exactamente, no todos, por eso se fomenta hacer una diferencia en aquellas personas que tienen la capacitación, para hacer capacitación pulmonar que tenga una diferencia en lo que es obra social o prepaga, conseguir que se reconozca el módulo de rehabilitación pulmonar, en el paciente post covid.

¿Tuvieron respuesta de las obras sociales?

De algunas si, no de todas, pero algunas empezaron a aparecer a través del colegio que fomenta las reuniones con las obras sociales, es nuestro anexo para lo que nos representa para lograr las respuestas de las obras sociales. Algunas ya tenían de antes reconocimiento de la rehabilitación pulmonar, pero ahora se está tratando que la rehabilitación pulmonar cuanto más se logre mejor porque la demanda que tenemos creo que todos los kinesiólogos en los consultorios es altísimo.

¿Cómo afectó el año pasado al trabajo de ustedes la pandemia sin poder trabajar?

Eso un poco pasó en lo que fue el consultorio externo. Los que trabajamos en hospitales, yo trabajo en la terapia intensiva del hospital de Chacabuco, del Fernandez. El consultorio externo de rehabilitación pulmonar obviamente lo tenía cerrado porque son pacientes de riesgo y no podían ir al consultorio. Cuando empieza a surgir este síndrome post Covid es donde tuve que abrir y ahora la demanda es altísima de estos pacientes, pero en el momento que no se podía abrir el consultorio se peleó para que se decrete la actividad como esencial. Se entiende que en ese momento se desconoce cómo se comportaba la enfermedad y por precaución se cerró todo hasta ir viendo qué pasaba, hasta los consultorios médicos estaban cerrados, así que se entiende que era una cuestión de desconocimiento a medida que fue pasando el tiempo pasó a ser esencial la actividad y ahora no importa lo que pase, no se cierran los consultorios y más en esta época con el paciente post Covid uno lo tiene que abordar no podes decirle “no te puedo atender” hay que darle una respuesta a esta gente, yo creo que eso no se si tiene vuelta atrás, pase lo que pase por el momento los consultorios externos para rehabilitación pulmonar creo que no se volverían a cerrar.