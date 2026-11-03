Una violenta pelea entre dos hombres se registró en plena vía pública en la localidad bonaerense de Henderson, partido de Hipólito Yrigoyen.

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Ambos sujetos se amenazaron con hachas y el enfrentamiento terminó con daños en un vehículo estacionado.

La secuencia quedó registrada en un video difundido por Henderson Online en el que se observa a los dos hombres frente a frente, armados con hachas y realizando movimientos intimidatorios mientras se enfrentaban.

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En medio de la disputa, uno de los vehículos que se encontraba estacionado en el lugar terminó con importantes daños provocados por los golpes de las herramientas.

Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre personas heridas, detenidos ni denuncia policial así como las circunstancias que originaron el violento episodio.

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