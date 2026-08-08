Hipólito Yrigoyen
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Provincia prorrogó la emergencia agropecuaria en 5 distritos: Además, eximen del Inmobiliario Rural a Bahía Blanca
Malabares sobre la Ruta 18: video muestra el curioso método de los vecinos para cruzar un camino rural inundado
Tasa de Red Vial: fallo judicial obliga al Municipio de Hipólito Yrigoyen a demostrar cómo invierte lo recaudado
Elecciones bonaerenses: Sin vueltas, intendente de Yrigoyen ya anunció su lista de candidatos a concejales
"Para esto nos votaron": Kicillof llevó obras, seguridad y viviendas a Henderson y Bolívar en plena tensión con Nación
Antes de su conferencia por YPF en La Plata, Kicillof recorre Bolívar e Hipólito Yrigoyen con un agenda cargada
Novedoso acuerdo entre los municipios de Hipólito Yrigoyen y Bolívar para el mantenimiento de caminos rurales
Suma fija: 58 municipios recibirán de la Provincia una asistencia especial para poder pagar el bono anunciado por Massa
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