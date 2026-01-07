Un momento inesperado se vivió este lunes por la tarde en la playa de Valeria del Mar, en la costa de la provincia de Buenos Aires, cuando remolinos de viento y arena irrumpieron de golpe entre los turistas.

La escena fue registrada en video por el periodista Matías Canzonetta y difundida por FM La Marea. En las imágenes se observa cómo varias sombrillas salieron volando, mientras los veraneantes corrían para sujetarlas.

El fenómeno duró apenas unos segundos y, pese al susto inicial, no se reportaron personas heridas. Minutos después, el viento cesó y los turistas pudieron continuar disfrutando de la jornada en la playa.

