Remontada épica de la Scaloneta con Egipto: El desahogo final con el sanmartinense Enzo Fernández
A los 47', el bonaerense sentenció el resultado final en un partido durísimo. Espera por los cuartos de final el sábado a las 22 en el Estadio Kansas City.
El futbolista que creció en el barrio de Villa Bonich, en el partido bonaerense de San Martín, y dio sus primeros pasos en el fútbol infantil del club de barrio La Recova, en Villa Libertad, puso el 3-2 de cabeza en una remontada épica de la selección nacional para sacar a Egipto y clasificar a cuartos.
Hasta los 33' del segundo tiempo, la Argentina se veía afuera de la Copa ante un eficaz Egipto que sólo atinó a defenderse una vez hecha la diferencia.
Y a los 47', tras el empate logrado por ‘Cuti’ Romero y Lionel Messi, la jugada vino de una asistencia del bahiense Lautaro Martínez quien envió el centro para que Enzo de cabeza le cambie de palo al arquero que no tenía nada que hacer.
Argentina se desahogó tras un partido donde estuvo la mayor parte en desventaja. Ahora espera por los cuartos de final el sábado a las 22 en el Estadio Kansas City.
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