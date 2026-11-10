El próximo jueves 3 de diciembre será inaugurada la primera etapa de la puesta en valor del Paseo del Bosque de La Plata impulsada por el Ejecutivo comunal. El eje central de esta intervención será el descubrimiento del busto de René Favaloro al emblemático monumento de los Cinco Sabios, que pasará a denominarse oficialmente “Seis Sabios de La Plata”,

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Favaloro fue declarado en 2022 como el "sexto sabio" de la capital bonaerense. De esta forma, el médico nacido en el barrio El Mondongo se sumará a Carlos Spegazzini, Alejandro Korn, Juan Vucetich, Florentino Ameghino y Pedro Bonifacio Palacios “Almafuerte” al histórico monumento realizado por el escultor Máximo Carlos Maldonado e inaugurado el 19 de noviembre de 1942.

René Gerónimo Favaloro nació el 12 de julio de 1923 en La Plata y creció en el barrio El Mondongo. Pasó los primeros 12 años de su carrera como médico rural en la comunidad de Jacinto Arauz, donde construyó un quirófano, formó enfermeras, creó un banco de sangre local y educó a los pacientes en la prevención de enfermedades comunes.

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En 1967, desde Estados Unidos, comenzó a estudiar cómo utilizar la vena safena en la cirugía coronaria y llevó a la práctica sus ideas por primera vez en mayo de ese año. La estandarización de esta técnica, llamada bypass o cirugía de revascularización miocárdica, fue su trabajo más recordad.

Cabe recordar que, en 2022, la familia de Favaloro se había mostrado a favor del homenaje: "Estamos de acuerdo con la propuesta que surgió desde la Municipalidad de La Plata, en un momento de cambios sociales, donde los valores, principios éticos, el compromiso social e ideales de nuestro tío no se pueden perder".

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El día elegido para la inauguración del busto coincide con la del Día del Médico, que conmemora el nacimiento de Carlos Juan Finlay Barrés el 3 de diciembre de 1833 en Cuba