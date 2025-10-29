La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria en el Predio Lionel Andrés Messi. Allí, el presidente Claudio Tapia dio detalles sobre los objetivos de cara al Mundial 2030.

Cabe recordar que Tapia firmó un convenio con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires para el uso del estadio de La Plata, que será rebautizado como "Estadio Único Diego Armando Maradona Tricampeones del Mundo".

"No solo será la casa de las selecciones juveniles, femenina, mayor, sino que también se podrán jugar instancias definitorias de los torneos de la Liga y la Copa Argentina", será la casa de algún club que deba salir de su estadio. Estamos muy felices de que tengamos un nuevo estadio para el fútbol argentino. Buscaremos que sea sede del Mundial 2030 si es que se juega una fase completa aquí", dijo el presidente de la AFA.

Y añadió: "El Mundial del 2030 va a tener la reparación histórica de jugarse en Argentina, Uruguay y Paraguay. Cuando digo que va a ser el Mundial de la democracia, lo digo en buen sentido… Sudamérica va a ser parte de ese Mundial, que va a reivindicar la historia del primer Mundial jugado. Vamos a ser sede compartida. Vamos a tener la posibilidad de tener el partido inaugural en nuestro país", explicó el Chiqui.

Luego, reveló que el objetivo está puesto en lograr "un Mundial de 64 equipos", en el que los tres países previamente mencionados puedan gozar de "una fase completa". "Todos han crecido en lo edilicio. Eso habla de la salud del fútbol argentino", agregó.

