Renunció el funcionario de Milei que se "olvidó" de declarar 7 propiedades en Miami
Se trata de Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura. Su desplazamiento llegó luego de que reconociera que no informó su patrimonio ni en ARCA ni en la Oficina Anticorrupción.
El funcionario del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, renunció este domingo a su cargo, a pocos días de conocerse que había omitido en su declaración jurada una serie de propiedades en Estados Unidos.
En su reemplazo, Luis Caputo designará a Fernando Herrmann como nuevo Secretario de Coordinación de Infraestructura. Además, Mariano Plencovich asumirá el cargo de Secretario de Transporte.
“Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”, indicó Frugoni la semana pasada luego de que se produjera el escándalo.
Cercado por múltiples denuncias e irregularidades, el Gobierno de Javier decidió activar rápidamente cortando por lo sano para que un nuevo caso de corrupción no salpique nuevamente al Presidente.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión