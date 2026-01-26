El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, oficializó este lunes la renuncia de Pablo Luis Santos como director nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), un organismo clave para la emisión de DNI y pasaportes en todo el país. La salida se hará efectiva a partir del 1° de febrero.

Ads

Según se informó oficialmente, el Ejecutivo aceptó la renuncia “con agradecimiento por los servicios prestados” y designó como reemplazo a Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, quien asumirá al frente del organismo.

La decisión forma parte de una serie de modificaciones más amplias dentro del organigrama estatal, que también incluyeron cambios en la Unidad de Información Financiera (UIF), la Secretaría de Transporte y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), todos formalizados mediante decretos publicados en el Boletín Oficial.

Ads

Puede interesarte

En el caso de la UIF, el Gobierno confirmó la salida de su titular, Paul Starc, quien había presentado su renuncia por razones personales. Tal como había anticipado el Ministerio de Justicia la semana pasada, su lugar será ocupado por Ernesto Gaspari, a quien en el ámbito oficial señalan como cercano al secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra.

Starc había asumido al frente del organismo antilavado un año atrás, tras la salida de Ignacio Yacobucci, el primer titular de la UIF durante la gestión de Milei. Dentro del esquema libertario, el exfiscal era identificado como un dirigente cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.

Ads

Pese a su alejamiento de la UIF, Starc continuará vinculado a la gestión pública: pasará a integrar el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), entidad que depende del Ministerio de Economía. Desde la Casa Rosada descartaron conflictos políticos y reiteraron que la renuncia respondió a una decisión personal, al tiempo que aclararon que, de haber existido un mal vínculo, no se le habría ofrecido un nuevo cargo dentro del Estado.

El BICE tiene como función principal otorgar financiamiento a empresas para proyectos de inversión productiva y operaciones de comercio exterior, además de promover el crecimiento de pymes y mejorar la competitividad del sector privado.

Puede interesarte

La reestructuración también alcanzó a la Secretaría de Transporte, donde el Ejecutivo aceptó la renuncia de Luis Pierrini, también por motivos personales, y designó como nuevo titular a Fernando Herrmann.

Ads

Por último, el Gobierno oficializó la salida de Carlos Alberto María Casares como interventor del ENARGAS y nombró en su reemplazo a Marcelo Alejandro Nachón, quien, según el decreto, “reúne los antecedentes que justifican su postulación” para conducir el ente regulador del gas.

Los cambios se dan en medio de un proceso de reordenamiento interno del Gobierno nacional y afectan a áreas sensibles del Estado que inciden de manera directa en la vida cotidiana de millones de bonaerenses.