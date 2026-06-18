Flor Peña llora y pide disculpas por la imprudencia al aire sobre Jorge Messi pic.twitter.com/xw75bKdJ3U — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) June 18, 2026

La actriz Florencia Peña había difundido a través de su programa en LuzuTV “El Show del Verano una fake news sobre el padre de Jorge Messi, pero inmediatamente después la conductora pidió disculpas tanto al aire como después de su programa.

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Durante la jornada circularon una gran cantidad de rumores acerca del estado de salud del padre del 10. Por ello, la familia del campeón del mundo publicó un comunicado en el que aclararon que, a pesar de atravesar una situación de salud, se encuentra "bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente".

"Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar. Únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz", señalaron.

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Luego del comunicado emitido por la familia Messi, en el que desmintieron el fallecimiento del padre del capitán, Peña pidió disculpas púbicas y apuntó contra la producción de su programa. "Me lo tiraron por acá, yo no estaba mirando", sostuvo la actriz.

A raíz del grave error cometido por la conductora, Nicolás Occhiato, fundador de LuzuTV, pidió disculpas a través de sus redes sociales y afirmó que habrá sanciones fuertes al respecto. "lo que acaba de suceder al aire en Luzu me indigna igual que a todos ustedes", afirmó el conducto del programa "Nadie Dice Nada".

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Más tarde, Peña fue entrevistada a la salida del programa. “Estoy muy mortificada, es la primera vez que me pasa algo así. Primero quiero pedir infinitas disculpas. Yo estaba al aire en el programa, me dijeron por la cucaracha esa noticia que no la quiero repetir, me pidieron que lo diga. Yo estaba en shock, al aire, yo no tengo ni el teléfono, ni la compu, yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando”, justificó la actriz.

"Desde la producción me dijeron "está pasando esto", yo lo repliqué y en el momento que lo replico me dicen “ay, no pará pará que parece que no está chequeado”"; acotó en declaraciones al programa "LAM". “Yo estaba sin saber qué estaba pasando y me lo dijeron por la cucaracha, eh... y yo repetí lo que me pidieron que diga”, reconoció.

También contó que habló con el responsable y fundador de LuzuTV donde reveló que habrá una sanción a la producción aunque, dijo, pidió que “no tomen ninguna represalia” aunque “es gravísimo” lo sucedido.

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“Todo el tiempo cometemos errores, pero es un error grave cuando uno lastima a los demás y si alguien se sintió lastimado por lo que acabo de hacer, pido mis sinceras disculpas”, sostuvo.