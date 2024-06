Por Gabriela Edith Lorenzo

Un total de 33 personas fueron detenidas por las fuerzas de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía de la Ciudad (CABA) en el marco de las protestas que se desarrollaron el pasado miércoles 12 en repudio al tratamiento de la Ley Bases en el Senado de la Nación. El hecho es realmente inédito en la historia de marchas en el país, en cuanto a la gravedad de las acusaciones que recaen sobre los detenidos por manifestarse en plena democracia.

Las únicas pruebas que se conocen de los actos vandálicos que se perpetraron en la zona de la plaza de los dos Congresos, circulan en un video en el que se identifica claramente a los hombres que saquearon el auto de Cadena 3 previamente incinerado, sin embargo, ninguno de ellos figura entre los arrestados.

Hombres no identificados a bordo de un auto con la patente al revés, vandalizaron el vehículo incendiado de Cadena 3, mientras efectivos de la policía echaban del lugar a quien estaba registrando los hechos. La operación para criminalizar la protesta no puede ser más evidente. pic.twitter.com/cr6kQu5Ziq — La Izquierda Diario (@izquierdadiario) June 13, 2024

El fiscal Carlos Stornelli fue quién ordenó el cambio de carátula con la que los manifestantes habían sido detenidos. Arrestados por “resistencia a la autoridad”, ahora enfrentan un posible proceso por múltiples delitos que van desde incitación a la violencia colectiva contra las instituciones, alzamiento contra el orden constitucional y, aún resta la posibilidad de que se los impute en los términos del artículo 41 del Código Penal, bajo la figura de terrorismo.

Las pruebas en las que el fiscal fundó su decisión consisten en tres publicaciones periodísticas y el comunicado oficial del Gobierno emitido ese mismo miércoles 12 en el que acusan a los manifestantes de terrorismo y de intentar un golpe de Estado. Sin embargo, no se ha dado a conocer ninguna de las pruebas que justifican la retención de los aprehendidos.

En ese marco, la jueza María Servini de Cubría entendió que 17 de los 33 arrestados estaban en condiciones de quedar en libertad, hecho que se concretó a última hora del viernes 14, en la víspera del fin de semana largo. Esta decisión judicial se funda en el artículo 319 del Código Procesal Penal que es el que establece si hay o no peligro de fuga respecto al delito imputado o riesgo de que la persona pueda obstruir la acción de la justicia.

Al respecto, María del Carmen Verdú, referente de CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) explicó que hay incongruencias en la decisión de la magistrada: “En un caso dice, no vemos ningún indicio de esto, y en el otro caso dice que, dada la gravedad de los hechos, no podemos evitar la sospecha de que la persona se profugaría”. Vale aclarar las acusaciones en muchos casos son similares, lo que motivó a Stornelli a pedir que se vuelva a detener a 14 de los 17 liberados.

Convocatoria de CORREPI y familiares de detenidos.

En estas circunstancias Verdú analiza: “Una madre de dos niños de 8 y 11 años trabaja en el bar de su compañero, es estudiante de tercer año de Sociología de la UNSAM. ¿Tiene riesgo de fuga?”. Y renueva el llamado a concentrar en Plaza de Mayo este martes 18 desde las 16.30 exigiéndole a la Justicia “la inmediata libertad de los compañeros que permanecen aún encarcelados”.

Quiénes son los manifestantes que llevan 6 días detenidos

María de la Paz Cerruti es profesora de historia y estaba cruzando la calle cuando es arrestada intempestivamente por un grupo de Policías de la Ciudad, en el video se escucha: “Ahora, Ahora. Presa. Presa”, en el momento en que las agentes se abalanzan sobre ella.

Su hermana, Amanda Danielis relató en diálogo con Futurock que la docente está con una carpeta psiquiátrica y que esa misma mañana había tenido una consulta y necesita continuar su tratamiento. “Mi hermana nunca pisó una comisaría”, se lamentó.

La señora cruza la calle hacia la policía: "Soy Maria de la Paz Cerruti, profesora de Historia, DNI..."

Se escucha a las policías gritar, mientras la inmovilizan: "Presa! Ahora!"

Detenciones arbitrarias para tapar la bochornosa votación en Senado #LeyBases pic.twitter.com/wy0HetaZYr — Andrea D'Atri 🍉✊🏾 (@andreadatri) June 14, 2024

En esa misma línea advirtió que “hoy a la mañana nos enteramos que es muy posible que ella y todas las demás chicas sean trasladadas a un pabellón común, con presas comunes, lo cual nos genera muchísima preocupación, especialmente en el caso de mi hermana, que está con problemas de salud”.

María de la Paz además es nieta de una madre de Plaza de Mayo que ya falleció, María del Rosario Cerruti. Tiene además cinco familiares detenidos desaparecidos, entre ellos su padre.

Otras seis mujeres permanecen alojadas en el penal de Ezeiza, en tanto que los los varones fueron distribuidos en Devoto y Marcos Paz, todas dependencias del Servicio Penitenciario Federal .

Silvia, mamá de Camila Juárez Oliva explicó que este lunes alrededor de las 5.00 le permitieron hacer una llamada de cinco minutos: “Me llamó desesperada, que le estuvieron haciendo a las otras, a ella y a las otras seis detenidas, una entrevista de perfil, y mañana las estarían trasladando a la mañana a pabellón común, está destrozada”.

Gabriel Famulari , estudiante de la UNAJ (Universidad Nacional Arturo Jauretche) de Florencio Varela, se encontraba en Constitución, lejos de la zona de protesta cuando fue detenido. Organizaciones estudiantiles, de Derechos Humanos, y hasta el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exigieron su libertad.

El comunicado de la UNAJ.

Desde la dirección de Género, Diversidad de la Casa de Altos Estudios publicaron un comunicado manifestando su “preocupación por nuestro estudiante y por el resto de personas detenidas”, al tiempo que exigieron "su liberación urgente en observancia de los principios de tolerancia, libertad de expresión y manifestación prescriptos por la Constitución Nacional y base de la democracia".

Ramona Tolaba , tiene 56 años y es empleada doméstica y fue detenida en las calles Santiago del Estero y de la Avenida de Mayo, su hija Paola cuenta que ella siempre se autoconvoca sola, que no pertenece a ninguna organización y pide desesperadamente por las redes que quien tenga videos o fotos de la detención “por favor las comparta”.

“Ella es inocente igual que todas los que fueron detenidos”, remarca Paola y clama: “Sólo pedimos justicia, que se libere, que no haya violencia. Sobre todo que mañana martes no la lleven a otras celdas, solas, separadas. Porque ahora están juntas, y pedimos que no las separen”.

Lucia Puglia estudiante de la Universidad de Hurlingham, fue detenida por agentes hombres de la Policía Federal, en el video el relato del cronista de calle da cuenta de que los efectivos “nos tiran las motos encima”, para impedir que registren la detención.

Este es el momento en que detienen con saña a Lucia Puglia estudiante de la Universidad de Hurlingham, que continúa presa en la cárcel de Ezeiza. ¿Cuál es su delito? ¿Por qué sacan a empujones a la prensa? ¿Qué querían ocultar? Libertad para ella y todos detenidos pic.twitter.com/oy7L12t4ld — 🔴 ᴠɪʀɢɪɴɪᴀ ɢᴏ 🔴 (@mavirginiagomez) June 16, 2024

Sasha Lyardet , cursa el tercer año de Antropología en la UNSaM (Universidad Nacional de San Martín). "Ella había ido a la marcha y cuando volvían, una amiga se cae y ella se para a ayudarla. Estaban arriba de la vereda, y ahí la interceptaron las motos y las detienen", contó Grisel, su hermana.

Las 16 personas que continúan detenidas desde el pasado miércoles 123. (FOTO: CORREPI).

Son algunas de las historias del total de 16 personas que permanecen con prisión preventiva alojadas en diferentes unidades del Sistema Penitenciario Federal.

Una multitud acompañan a los familiares de los presos políticos.

Mañana 16hs movilización a plaza de mayo para reclamar su inmediata liberación! pic.twitter.com/p0F0XYxJU2 — Mariana Campos (@camposmar88) June 17, 2024

Una multitud se manifestó este lunes desde las 11.00 ante los tribunales de Comodoro Py al grito de “Libertad, libertad a los presos por luchar” y se renueva la convocatoria para manifestarse este martes desde las 16.00 en Plaza de Mayo.

Los delitos que se les imputan tanto a los liberados como a los que continúan con prisión preventiva son: “tentativa de robo, delitos de lesiones, daños simples y agravados, incendio o estrago, delitos contra la seguridad pública, instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones organizadas, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza y el temor”.

Los 17 liberados el viernes 14 (FOTO: CORREPI).

Cabe remarcar que las siguientes 48 horas serán claves, no sólo porque Stornelli le pidió a la jueza federal que vuelva a la condición de prisión preventiva a 14 de los 17 liberados. Además, quienes aún continúan detenidos, de no mediar resolución en los próximos dos días, quedarán detenidos por lo menos cuatro días más, teniendo en cuenta el fin de semana extra largo que arranca el jueves 20.

