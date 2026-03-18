Reprimieron a personas con discapacidad que reclamaban por recortes: denuncian agresiones a un joven en silla de ruedas
Ocurrió en Plaza de Mayo. La protesta fue convocada por organizaciones del sector en reclamo por la falta de pagos y recortes. Hubo empujones, denuncias de agresiones, incluso a personas en silla de ruedas, y fuerte tensión frente a Casa Rosada.
Una manifestación pacífica de personas con discapacidad y sus familias terminó en incidentes este miércoles en Plaza de Mayo, cuando efectivos policiales impidieron la instalación de un gazebo frente a la Casa Rosada y avanzaron sobre los manifestantes con empujones.
La protesta había sido convocada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el marco de un plan de lucha contra los recortes presupuestarios y la falta de pagos en prestaciones vinculadas a PAMI y Incluir Salud.
Según registraron distintos canales de televisión y usuarios en redes sociales, el conflicto comenzó cuando los manifestantes intentaron montar una carpa para visibilizar el reclamo. En ese momento, la policía formó un cordón, les quitó los elementos y avanzó para despejar la zona.
“Siempre nos agreden. Nosotros venimos tranquilos a ver si el presidente nos escucha, pero nos manda a la policía”, expresó uno de los integrantes del foro. Otro manifestante, visiblemente afectado, resumió la situación: “Nos tratan como perros”.
Los testimonios también dan cuenta de escenas de tensión con familiares y personas con discapacidad en el lugar, incluso con denuncias de empujones a personas en silla de ruedas durante el operativo.
La movilización forma parte de un paro de 48 horas impulsado por prestadores de todo el país. Desde el sector advierten que la falta de pagos impacta de lleno en el funcionamiento de escuelas, centros de día, espacios terapéuticos y servicios de transporte. “Sin pagos no hay prestaciones”, señalaron.
En ese contexto, cuestionaron al gobierno de Javier Milei por la falta de respuestas. “Lo que no pudo hacer con la ley lo hace atrasando los pagos”, indicaron, en referencia a la normativa sobre discapacidad cuya implementación fue judicializada.
Además, sostienen que el Ministerio de Salud habría devuelto al Tesoro alrededor de 30 mil millones de pesos que estaban destinados al área, lo que profundiza el conflicto y la incertidumbre en el sector.
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