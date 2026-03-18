La Policía avanzó contra las personas con discapacidad y sus familias que reclaman frente a Casa Rosada. Les rompieron un gazebo y los empujaron. El ensañamiento de este gobierno contra los más débiles es lo más cobarde y miserable que se ha visto en décadas. pic.twitter.com/Rjv3PLVXog — La estamos viendo (@LaEstamosViendo) March 18, 2026

Una manifestación pacífica de personas con discapacidad y sus familias terminó en incidentes este miércoles en Plaza de Mayo, cuando efectivos policiales impidieron la instalación de un gazebo frente a la Casa Rosada y avanzaron sobre los manifestantes con empujones.

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La protesta había sido convocada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el marco de un plan de lucha contra los recortes presupuestarios y la falta de pagos en prestaciones vinculadas a PAMI y Incluir Salud.

AHORA I Incidentes en la protesta por la ley de discapacidad en Plaza de Mayo: la policía empuja a familiares y chicos luego de que intentaran poner un gazebo. https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/yDmzPq06fi — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 18, 2026

Según registraron distintos canales de televisión y usuarios en redes sociales, el conflicto comenzó cuando los manifestantes intentaron montar una carpa para visibilizar el reclamo. En ese momento, la policía formó un cordón, les quitó los elementos y avanzó para despejar la zona.

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“Siempre nos agreden. Nosotros venimos tranquilos a ver si el presidente nos escucha, pero nos manda a la policía”, expresó uno de los integrantes del foro. Otro manifestante, visiblemente afectado, resumió la situación: “Nos tratan como perros”.

Personas con discapacidad estaban protestando en frente de Casa Rosada y Milei mandó a la policía, empujaron a una persona EN SILLA DE RUEDAS, gobierno de hijos de mil puta pic.twitter.com/jdEGn5qzOD — TUGO News (@TugoNews) March 18, 2026

Los testimonios también dan cuenta de escenas de tensión con familiares y personas con discapacidad en el lugar, incluso con denuncias de empujones a personas en silla de ruedas durante el operativo.

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La movilización forma parte de un paro de 48 horas impulsado por prestadores de todo el país. Desde el sector advierten que la falta de pagos impacta de lleno en el funcionamiento de escuelas, centros de día, espacios terapéuticos y servicios de transporte. “Sin pagos no hay prestaciones”, señalaron.

Tensión en Plaza de Mayo: sacaron el gazebo durante una protesta por la Ley de Discapacidad y hay tensión. "Nos tratan como perros", dijo el papá de un chico con Síndrome de Down. "No tienen sensibilidad", subrayaron pic.twitter.com/sLhUtat0OB — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 18, 2026

En ese contexto, cuestionaron al gobierno de Javier Milei por la falta de respuestas. “Lo que no pudo hacer con la ley lo hace atrasando los pagos”, indicaron, en referencia a la normativa sobre discapacidad cuya implementación fue judicializada.

Además, sostienen que el Ministerio de Salud habría devuelto al Tesoro alrededor de 30 mil millones de pesos que estaban destinados al área, lo que profundiza el conflicto y la incertidumbre en el sector.

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