El periodista Mauro Moriñigo, de Radio FMQ, recibió agresiones verbales mientras cubría un reclamo vinculado al Ecoparque en Quilmes. El episodio ocurrió este miércoles frente al Juzgado Contencioso Administrativo N.º 1 y fue repudiado por Diario El Sol.

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Según informó el medio quilmeño, Moriñigo se encontraba realizando su trabajo periodístico cuando un grupo de madres y padres vinculados a la IMPA reaccionó con insultos y cuestionamientos.

La situación se produjo luego de que se conociera el rechazo judicial a una medida cautelar presentada por un grupo de familias que buscaba el cierre del Ecoparque.

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Tras lo ocurrido, Diario El Sol difundió un pronunciamiento en el que manifestó su solidaridad con el trabajador de prensa y cuestionó las agresiones. "Ningún desacuerdo con una cobertura periodística justifica la violencia", sostuvo.

Además, el medio remarcó la importancia de garantizar que periodistas y trabajadores de prensa puedan desarrollar su tarea sin sufrir intimidaciones ni agresiones.

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