Los repudios traspasaron el arco político y las marchas convocadas y también se hicieron presentes en canales digitales.

En el caso de Banco Provincia, colgó un mensaje para los usuarios en la página del Home Banking con el mensaje: "El Directorio de Banco Provincia repudia el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Estos hechos de violencia no pueden tener lugar en una Argentina democrática. Es fundamental que la Justicia esclarezca lo ocurrido con celeridad y transparencia.

Los argentinos y las argentinas tenemos la responsabilidad de desterrar los discursos de odio y trabajar para construir una sociedad más tolerante, unida y solidaria".

Por su parte, funcionarios oficialistas y entidad dependientes del Gobierno se unieron en redes con la imagen de una escarapela. Sin embargo, fue tildada por muchos usuarios por parecer "un tiro al blanco".

Desde el Hospital Posadas, uno de los nosocomios más importantes del país, también emitieron un comunicado para expresar su repudio al atentado y acompañaron por la misma imagen de la escarapela.

Los artistas y diversas entidades también se sumaron al repudio con mensajes a favor de la democracia y usaron las redes sociales para expresar sus mensajes:

Yo repudio la violencia y espero se investigue de manera ardua lo qué pasó. Me pasa que realmente no entiendo, como no la cubrieron en burbuja de seguridad , no la meten en un auto, porq una protección tan fácilmente burlada. Porque sigue firmando autógrafos sin el shock de

