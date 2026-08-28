Una mujer de alrededor de unos 25 años se filmó golpeando a su hijo pequeño, y más tarde lo confirmó en Crónica TV, a la vez que trató de justificar su accionar por una mala situación con su pareja.

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El video causó indignación en las redes, y esto generó el accionar policial que detuvo a la agresora, previa denuncia del padre del niño.

“Soy una madre que está cansada”, dijo Centurión buscando al intentar argumentar el ataque a su hijo.

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El menor se encuentra a cargo del padre, y desde las redes piden que la Justicia intervenga eficazmente para “no tener otro Lucio Dupuy”.

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Un video que circula en TikTok muestra a una mujer agrediendo físicamente a su hijo, generando rechazo entre los usuarios.

Según trascendió, el padre del menor denunció el caso y la mujer habría sido detenida.



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