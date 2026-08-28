Repugnante: Mujer se filmó golpeando a su hijo pequeño en San Fernando e intervino la Policía
Un video viral conmocionó las redes este jueves. Allí se observa cómo Anna Centurión maltrata a su hijo, pero el episodio no quedó allí. Tras la trascendencia de la filmación, la agresora llamó a Crónica para intentar justificarse. Los vecinos intentaron lincharla y el menor quedó a cargo de su padre.
Una mujer de alrededor de unos 25 años se filmó golpeando a su hijo pequeño, y más tarde lo confirmó en Crónica TV, a la vez que trató de justificar su accionar por una mala situación con su pareja.
El video causó indignación en las redes, y esto generó el accionar policial que detuvo a la agresora, previa denuncia del padre del niño.
“Soy una madre que está cansada”, dijo Centurión buscando al intentar argumentar el ataque a su hijo.
El menor se encuentra a cargo del padre, y desde las redes piden que la Justicia intervenga eficazmente para “no tener otro Lucio Dupuy”.
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