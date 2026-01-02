Un operativo poco frecuente se desarrolló en el interior de la provincia de Buenos Aires y tuvo como protagonistas a 133 caballos rescatados del maltrato animal. La tropa fue trasladada desde Castelli hasta Pila luego de que se detectaran graves falencias en su cuidado, en una acción que combinó arreo, logística rural y la intervención de una organización protectora.

Según publicó TN, los animales se encontraban bajo la tutela de ACMA (Asociación Contra el Maltrato Animal), una ONG que desde hace más de 15 años actúa como depositaria judicial en causas vinculadas a violencia contra animales. Por orden de la Justicia, la organización recibe caballos secuestrados y se hace cargo de su mantenimiento, sin posibilidad de comercializarlos ni utilizarlos.

La decisión del traslado se tomó luego de una inspección en el campo donde permanecían, ubicado en Castelli, que había cambiado de manos recientemente. Según se constató, varios caballos presentaban lesiones, desgaste físico y signos claros de abandono, lo que obligó a buscar de urgencia un nuevo destino.

El traslado presentó serias dificultades. El mal estado de los caminos rurales impidió el ingreso de camiones hasta el establecimiento, por lo que se resolvió arrear a los caballos durante más de 30 kilómetros hasta los corrales de la Sociedad Rural de Castelli. Recién allí pudieron ser cargados y continuar el viaje por ruta.

El arreo estuvo a cargo de un pequeño grupo de arrieros con experiencia en el manejo de la tropa, encabezado por Hugo Ferre, quien ya había cuidado a estos animales en etapas anteriores. El operativo comenzó alrededor de las 3 de la madrugada, una decisión clave para evitar las altas temperaturas y reducir riesgos.

Durante el recorrido se realizaron paradas para que los animales pudieran hidratarse y recuperar temperatura corporal. Algunos llegaron con renguera producto del desgaste de los cascos, agravado por tramos de piedra suelta y caminos deteriorados, aunque la mayoría logró recuperarse tras el descanso.

Muchos de los caballos arrastran lesiones antiguas, consecuencia de años de tracción a sangre, una práctica todavía presente en distintos puntos del conurbano bonaerense y del interior provincial, que deja secuelas físicas difíciles de revertir.

Ya en la Sociedad Rural de Castelli, los 133 animales fueron distribuidos en corrales y cargados en cinco camiones, organizados según peso y tamaño para evitar accidentes. Desde allí recorrieron unos 40 kilómetros más hasta un campo alquilado en la localidad de Pila, donde continuarán bajo cuidado de ACMA.

Las imágenes del operativo, registradas por arrieros, periodistas e integrantes de la ONG, se viralizaron rápidamente en redes sociales y volvieron a poner en agenda una problemática persistente en la provincia de Buenos Aires: el maltrato animal, el rol de la Justicia y el trabajo silencioso de organizaciones que sostienen estas causas con recursos limitados.