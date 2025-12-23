Pirata es un caballo que fue rescatado en Merlo luego de sufrir un grave caso de maltrato animal. Según informó Noticias de Merlo, el equino se encontraba en estado crítico, con múltiples golpes y lesiones que daban cuenta del daño sufrido.

Ads

El rescate se concretó tras un alerta proveniente de una comisaría de la zona. Un equipo especializado se trasladó hasta un barrio de la localidad de Libertad, donde constató la delicada situación del animal y dispuso su traslado urgente a un campo de recuperación.

Allí, Pirata comenzó a recibir atención veterinaria y un tratamiento orientado a su estabilización y recuperación a largo plazo. Actualmente permanece bajo el cuidado de trabajadores del área, que acompañan su evolución día a día.

Ads

En el distrito de Merlo está prohibida la tracción a sangre, según una ordenanza municipal vigente y en concordancia con la Ley Nacional 14.346, que sanciona el maltrato y la crueldad hacia los animales.

Ads