Un impactante operativo efectuado en Quilmes terminó con el rescate de más de 40 animales que se encontraban hacinados, sin alimentación y en pésimas condiciones sanitarias dentro de un templo umbanda en la localidad de Quilmes Oeste.

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El procedimiento fue llevado adelante por la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de Quilmes, en conjunto con efectivos policiales y la Justicia, luego de una denuncia presentada por una vecina que aportó imágenes sobre la presencia de animales dentro del predio.

A partir de esa información, Zoonosis radicó la denuncia en la comisaría correspondiente y la fiscalía interviniente ordenó un allanamiento para constatar la situación y secuestrar a los animales.

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Al ingresar al lugar, las autoridades encontraron gallinas, cerdos, ovejas y cabras viviendo entre suciedad extrema y sin acceso adecuado a alimento. Además, se constató la presencia de animales fallecidos y otros en estado agónico, que presuntamente iban a ser utilizados en rituales de sacrificio.

Según trascendió, el lugar ya registraba antecedentes similares. Durante 2024 se había producido otro episodio vinculado al mismo domicilio, cuando un animal moribundo fue retirado del lugar dentro del baúl de un automóvil.

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Tras el rescate, la Fundación Planeta Vivo colaboró con el traslado y tránsito de los animales, que actualmente permanecen bajo control veterinario para evaluar su estado sanitario y recuperación.

Durante el operativo se vivieron momentos de tensión cuando los responsables del templo intentaron justificar las prácticas bajo el argumento de la libertad de culto. Sin embargo, desde el área de Zoonosis remarcaron que ninguna práctica religiosa puede amparar situaciones de maltrato animal ni condiciones incompatibles con las normas sanitarias vigentes.

La causa continúa bajo investigación judicial mientras se determina la responsabilidad de los involucrados y el estado definitivo de los animales rescatados.