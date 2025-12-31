Rescate en la playa de Pinamar: Dos personas en estado comprometido
El verano comenzó agitado en la costa atlántica. En el operativo, intervinieron guardavidas y personal de salud.
La temporada ya comenzó, con rutas con tránsito intenso y playas llenas de turistas. Pero como siempre, quienes deben proteger a los veraneantes deben estar atentos para acudir al auxilio cuando surgen problemas.
Es el caso de un grupo de personas que fue rescatado del mar en Pinamar este martes por la tarde, tras presentar dificultades para salir por sus propios medios.
Dos de ellas se encuentran con estado de salud comprometido, según informó el medio Pinamar24.
En el operativo intervinieron Guardavidas, Seguridad en Playa y personal de Salud de Pinamar.
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión