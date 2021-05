Con la intención de bajar la circulación poblacional y los contagios en el Área Metropolitana bonaerense no estará permitido el pase de trabajadores no esenciales de Provincia a Ciudad y viceversa. La medida estará vigente hasta el 30 de mayo.

Si bien la Ciudad no prohibió la actividad de los comercios no esenciales, los trabajadores que vivan en la Provincia y no sean esenciales no podrán pasar a la Ciudad por los próximos nueve días.

Esto implica una intensificación de los controles en los accesos entre las jurisdicciones que tiene una circulación constante y cotidiana. La Ciudad de Buenos Aires cerrará más de 70 accesos.