Resultados elecciones 2025: La lista libertaria de Diego Santilli arrasó en Bahía Blanca
La Libertad Avanza logró mejorar su performance del 7 de septiembre, en las legislativas bonaerenses, donde también habían ganado, pero por menor margen.
Con más del 54% de los votos, Diego Santilli, el candidato a Javier Milei, ganó en Bahía Blanca, sobre Jorge Taiana (Fuerza Patria), que sólo obtuvo el 26%.
De esta manera, los libertarios mejoraron en relación a los comicios bonaerenses (cuando ganaron por 16 puntos).
Vale destacar que Bahía Blanca se presentaba, en principio, como un Municipio adverso a Milei por su no intervención en el temporal trágico de marzo pasado y su bloqueo vía veto a la ayuda para los damnificados.
No obstante, esta situación no le impidió a su candidato arrasar en estas elecciones de medio término.
