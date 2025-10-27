Con más del 54% de los votos, Diego Santilli, el candidato a Javier Milei, ganó en Bahía Blanca, sobre Jorge Taiana (Fuerza Patria), que sólo obtuvo el 26%.

De esta manera, los libertarios mejoraron en relación a los comicios bonaerenses (cuando ganaron por 16 puntos).

Vale destacar que Bahía Blanca se presentaba, en principio, como un Municipio adverso a Milei por su no intervención en el temporal trágico de marzo pasado y su bloqueo vía veto a la ayuda para los damnificados.

No obstante, esta situación no le impidió a su candidato arrasar en estas elecciones de medio término.

