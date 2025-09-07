En la jornada electoral de este domingo, el oficialismo local logra un triunfo contundente. La lista de Fuerza Patria, impulsada por el intendente Federico Achával y encabezada por Soledad Peralta, obtiene más del 60 % de los votos, superando por aproximadamente 30 puntos a La Libertad Avanza, que alcanza casi el 30 %.

Este resultado deja prácticamente sellado el reparto de bancas en el Concejo Deliberante local: entre 8 y 9 concejales para el oficialismo, mientras que La Libertad Avanza obtendría entre 3 y 4 escaños. Las demás fuerzas quedaron fuera del cuerpo legislativo.

Ambos protagonistas de la victoria utilizaron sus redes sociales para remitir mensajes alusivos a la jornada democrática. Achával votó en la Escuela N° 25 de Los Cachorros y agradeció “a los fiscales y autoridades de mesa” por su colaboración en la jornada electoral. Peralta, en tanto, se expresó en términos similares: la votación representa “un día muy importante para la democracia”, dijo, subrayando la responsabilidad compartida con el electorado y con el equipo de trabajo”.

