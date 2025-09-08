Con un arrollador triunfo, el intendente de Pilar, Federico Achával, se impuso con un aplastante triunfo en Pilar con más del 60% de los votos. De esa manera, la lista de Fuerza Patria Pilar se consolidó como ganadora en el distrito con una contundente diferencia de 30 puntos frente a la lista de La Libertad Avanza.

Sobre el amplio triunfo, Achával señaló: "Nosotros planteamos una forma de pensar y de sentir la política, una forma de gestionar para transformar la realidad de los pilarenses, los bonaerenses y los argentinos, y esa es la fuerza que hoy eligió la gente", expresó el jefe comunal.

Asimismo, el jefe comunal remarcó: "Hoy ganó la fuerza que pone como prioridad la salud, la educación, la producción y el trabajo para seguir transformando la vida de los vecinos".

Este contundente triunfo refuerza aún más la presencia de Fuerza Patria en uno de los distritos más importantes de la primera sección electoral y consolida la gestión del intendente Federico Achával.

