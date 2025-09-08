Este domingo 7 de septiembre, Tres de Febrero se convirtió en una de las excepciones dentro del conurbano bonaerense, donde Fuerza Patria dominó la mayoría de los distritos. Con el 92,58% de las mesas escrutadas, Fernando Ramos, candidato de La Libertad Avanza, obtuvo el 45,74% de los votos, mientras que Juan Debandi, de Fuerza Patria, alcanzó el 41,17%.

Ads

La victoria de Ramos estuvo impulsada por el respaldo del intendente Diego Valenzuela, quien encabezó la lista de candidatos a senadores bonaerenses por la Primera Sección Electoral. Con esta ajustada victoria, Tres de Febrero se sumó a San Isidro y Vicente López como los únicos municipios del conurbano donde La Libertad Avanza logró imponerse.

El resto de las fuerzas políticas no alcanzaron el piso de votos necesario para ingresar concejales o consejeros escolares en el distrito, consolidando el triunfo del espacio de Ramos en esta elección legislativa.

Ads

Ads