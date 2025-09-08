Resultados elecciones bonaerenses 2025: de la mano de Valenzuela, La Libertad Avanza se impuso en Tres de Febrero
En un distrito dominado por Fuerza Patria en la región, la lista encabezada por Fernando Ramos logró imponerse con un estrecho margen, consolidando a Tres de Febrero como uno de los pocos municipios del conurbano donde ganó La Libertad Avanza.
Este domingo 7 de septiembre, Tres de Febrero se convirtió en una de las excepciones dentro del conurbano bonaerense, donde Fuerza Patria dominó la mayoría de los distritos. Con el 92,58% de las mesas escrutadas, Fernando Ramos, candidato de La Libertad Avanza, obtuvo el 45,74% de los votos, mientras que Juan Debandi, de Fuerza Patria, alcanzó el 41,17%.
La victoria de Ramos estuvo impulsada por el respaldo del intendente Diego Valenzuela, quien encabezó la lista de candidatos a senadores bonaerenses por la Primera Sección Electoral. Con esta ajustada victoria, Tres de Febrero se sumó a San Isidro y Vicente López como los únicos municipios del conurbano donde La Libertad Avanza logró imponerse.
El resto de las fuerzas políticas no alcanzaron el piso de votos necesario para ingresar concejales o consejeros escolares en el distrito, consolidando el triunfo del espacio de Ramos en esta elección legislativa.
