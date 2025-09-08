Con más del 52% de los votos, La Libertad Avanza ganó en la categoría Senador en Mar del Plata, cuyo Intendente, Guillermo Montenegro (PRO), encabezó la boleta en la Sección. En segundo lugar quedó Fuerza Patria (Fernanda Raverta) con el 36,7%.

En cuanto a los comicios locales, se impuso el oficialista Walter Muro, con el 38%, siendo secundado por Mariana Cuesta (Fuerza Patria), que obtuvo el 20,4%, y el ex alcalde Gustavo Pulti (Acción Marplatense) con el 19,%.

Más allá de la victoria libertaria local, Montenegro perdió su mayoría en el HCD, ya que la oposición unida superó a Muro en sufragios.

