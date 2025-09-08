En las elecciones legislativas municipales de Tigre, la lista de Fuerza Patria, encabezada por Sebastián Rovira, logra una ajustada victoria con el 34,60% de los votos. La Alianza La Libertad Avanza, liderada por Claudio Baumgarten, obtiene el 32,83%, mientras que la lista de Somos Buenos Aires, encabezada por Carolina Hernandorena, alcanzó el 17,11% con el 84% de las mesas escrutadas

Estos resultados indican una competencia pareja entre las principales fuerzas políticas en Tigre. A pesar de la derrota, la lista de Julio Zamora, actual intendente y candidato por Somos Buenos Aires, mostró una sólida base de apoyo en el municipio.

