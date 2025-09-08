Resultados elecciones bonaerenses 2025: En Tigre, se impuso Fuerza Patria en una reñida contienda electoral
El candidato Sebastián Rovira quedó primero seguido de los libertarios y la lista de Julio Zamora representada por Carolina Hernandorena.
En las elecciones legislativas municipales de Tigre, la lista de Fuerza Patria, encabezada por Sebastián Rovira, logra una ajustada victoria con el 34,60% de los votos. La Alianza La Libertad Avanza, liderada por Claudio Baumgarten, obtiene el 32,83%, mientras que la lista de Somos Buenos Aires, encabezada por Carolina Hernandorena, alcanzó el 17,11% con el 84% de las mesas escrutadas
Estos resultados indican una competencia pareja entre las principales fuerzas políticas en Tigre. A pesar de la derrota, la lista de Julio Zamora, actual intendente y candidato por Somos Buenos Aires, mostró una sólida base de apoyo en el municipio.
