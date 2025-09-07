Fuerza Patria se impuso por amplio margen en Monte Hermoso, un bastión en la sexta sección electoral, donde gobierna Hernán Arranz y de donde es Alejandro Dichiara. La Lista fue encabezada por Juan Abraham.

La Libertad Avanza, con Silvia Manzo, quedó segundo con 23,6%. En tanto que en tercer lugar, Matías De Angelis, de Somos Buenos Aires, obtuvo el 19%.

