Fuerza Patria, con Masagué a la cabeza, se impuso en las elecciones de Pergamino con poco más de 16.500 votos, lo que representa el 30,2% del total.

El escrutinio arrojó una elección muy reñida. Gustavo Ciuffo (Hechos) quedó en segundo lugar con poco más de 15.400 votos (28,2%), mientras que Ezequiel Montenegro, de La Libertad Avanza, alcanzó poco más de 13.700 sufragios (25%).

Más atrás se ubicaron Sergio Bocanegra (Idear) con 5.300 votos (9,52%) y Mariano Crespi (Libertario) con 921 (1,76%).

Masague celebró el resultado con entusiasmo y, en declaraciones a la prensa, afirmó: “Hoy demostramos que podemos volver a ser gobierno municipal en 2027. Vamos a trabajar desde mañana mismo para conseguirlo”. Su mensaje dejó en claro que este triunfo no solo se lee como una victoria electoral, sino como el punto de partida hacia un proyecto político de mayor alcance.

