En segundo lugar queda Fuerza Patria, con Marcelo Rivero, quien logra un 21,5%. En tanto que recién en tercer lugar aparece el oficialista Nueva Necochea, con Matías Sierra (17,7%). Allí gobierna Arturo Rojas.

Ads

Asimismo en el cuarto lugar queda el vecinalista Juan Pablo De la Hera, primer candidato a concejal por la Agrupación Comunal Transformadora, con 14,1%, el último que ingresaría al Concejo deliberante.

Puede interesarte

Ads