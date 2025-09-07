Resultados Elecciones bonaerenses 2025: Gana La Libertad Avanza en Necochea
Según los primeros resultados, Juan Cerezuela encabeza el escrutinio con 31.6%.
En segundo lugar queda Fuerza Patria, con Marcelo Rivero, quien logra un 21,5%. En tanto que recién en tercer lugar aparece el oficialista Nueva Necochea, con Matías Sierra (17,7%). Allí gobierna Arturo Rojas.
Asimismo en el cuarto lugar queda el vecinalista Juan Pablo De la Hera, primer candidato a concejal por la Agrupación Comunal Transformadora, con 14,1%, el último que ingresaría al Concejo deliberante.
