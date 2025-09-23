El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este lunes que hasta el 31 de octubre regirá el esquema de retenciones cero a los granos, con el objetivo –según explicó en su cuenta de X– de “generar mayor oferta de dólares durante este período”. En su mensaje también apuntó contra la oposición: “La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir”.

La medida alcanzará a cultivos clave como soja, maíz, trigo y cebada. En este contexto, el periodista agropecuario Carlos Bodanza, conductor del programa Mañanas de Campo en Bahía Blanca, analizó la decisión en diálogo con La Brújula 24 y fue categórico: “No hay nadie que no piense que es un manotazo de ahogado. Es una medida claramente electoral, limitada en el tiempo y con el objetivo de forzar ventas que no se iban a dar. El Gobierno busca que entren dólares rápido”, sostuvo.

El especialista recordó que la soja, principal cultivo alcanzado por la medida, tenía hasta ahora una carga del 33% de retenciones. “Era un reclamo histórico del agro, pero habrá que ver cómo reacciona el mercado exportador. Hoy la soja ya está prácticamente toda cosechada y el maíz todavía no se terminó de levantar. En tanto, trigo y cebada están en plena campaña”, explicó.

Bodanza también advirtió sobre las consecuencias en el mercado interno: “Si baja la retención del trigo de 9,5% a 0, eso estimula a venderlo afuera. Habrá que ver si la molinería tiene stock suficiente. Si no lo tiene, seguramente habrá retoques en el precio del pan y derivados”.

Finalmente, el analista insistió en que la medida, aunque bien recibida en el campo por la baja impositiva, genera incertidumbre por su carácter temporal: “El agro pedía una reducción, pero no de esta manera intempestiva y con fecha de vencimiento. Ahora todos van a tener que agarrar el Excel y recalcular”, concluyó.

