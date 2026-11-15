Luego de conocerse la Disposición 721/2026, el administrador del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) que habilitó un régimen de retiro voluntario para el personal de planta permanente, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional este lunes 16 de noviembre.

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Los puntos de concentración serán en las diferentes delegaciones del organismo en el país y en la provincia de Buenos Aires.

Cabe recordar que el gobierno nacional oficializó el último jueves un régimen de retiro voluntario para el personal de planta permanente del IOSFA, en medio del proceso de disolución y liquidación que arrancó en febrero y mientras avanza la creación de las dos obras sociales que lo reemplazarán.

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ATE presentó una acción de amparo con medida cautelar ante la Justicia Federal de Azul contra las autoridades del IOSFA para frenar los despidos de trabajadores de planta permanente comunicados para el 30 de noviembre de 2026.

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El régimen de retiros voluntarios se encuadra en el marco del Decreto 1203/26 y habilita una ventana de adhesión entre el 12 y el 26 de noviembre. A cambio del retiro, el trabajador recibirá un pago único y extraordinario de egreso o bien pagos mensuales, según su antigüedad y edad, sin perjuicio de la liquidación final que le corresponda por el cese de la relación de empleo.

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Entre los requisitos, el plan incluye la renuncia a la tutela sindical y una cláusula de exclusión del sector público nacional por los ocho años siguientes.

La disposición se suma a una cadena de medidas que mantiene en vilo a los casi 2.500 trabajadores del IOSFA a nivel nacional. El DNU 88/2026, de febrero, dispuso la disolución del instituto y la creación de dos obras sociales separadas: la OSFA, para el personal militar, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), para Gendarmería y Prefectura.

Luego, el DNU 1286/2026 reemplazó la transferencia integral de la plantilla por un esquema de preselección, en el que el directorio de la nueva OSFA determinará qué puestos son necesarios, según las estimaciones del sindicato ATE, apuntan a conservar apenas la mitad de la planta.