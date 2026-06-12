Revés en la Legislatura al pedido de intendentes: no avanzó la libre disponibilidad de fondos para municipios
Se trata del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. La iniciativa del bloque del peronismo buscaba que el 30% pasen a ser de libre disponibilidad. Jefes comunales piden que sea el 100%. Se viene el pago del medio aguinaldo y hubiese servido para ello, reveló un legislador e intendente peronista en uso de licencia.
Un proyecto para que una parte de los recursos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM) naufragó este jueves en la Cámara de Diputados por falta de apoyo de la mayoría de la oposición.
El FEFIM nació fruto de las negociaciones del Presupuesto para este año y se nutre de un 8% del endeudamiento autorizado de unos 3.865 millones de dólares. El tratamiento sobre tablas del proyecto requería dos tercios y se frustró porque terminó con 42 votos positivos y 39 negativos. “Bueno, lo hemos intentado”, sintetizó el autor de la iniciativa, Facundo Tignanelli, jefe del bloque de Unión por la Patria, cuando se conoció el resultado de la votación.
Allí se proponía una distribución de un porcentaje de ese dinero diferente al actual donde es 70% a través del CUD (Coeficiente Único de Distribución) y un 30% a través de programas provinciales de infraestructura y transporte.
En concreto, el proyecto modificaba la Ley 15.561 con el objeto que la primera cuota de ese 30% sea de libre disponibilidad. Ello choca con el pedido de intendentes y legisladores de la oposición que exigen la libre disponibilidad del 100% de la totalidad de los fondos municipales.
Al momento de tomar la palabra, el legislador Diego Nanni, que viene de gobernar el distrito de Exaltación de la Cruz, dijo que los intendentes bonaerenses “realmente están necesitando esta ayuda”. “Hoy me avergüenza ser parte de esta Cámara”, añadió.
Alejandro Acerbo, quien viene de ser intendente de Daireaux, dijo que desde que dejó el cargo en diciembre “las circunstancias empeoraron notablemente” para los municipios, no sin mostrar su sorpresa por el rechazo. “La idea es que la cuota de ahora les sirva fundamentalmente para pagar el aguinaldo”, reveló.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión