La Justicia de Estados Unidos falló en contra de la Argentina al confirmar la condena que obliga al Estado nacional a pagar más de USD 390 millones por la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, concretada en 2008 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner

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La decisión fue adoptada por la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, que rechazó el planteo presentado por la Argentina para revertir la sentencia de primera instancia. De esta manera, quedó firme el reclamo impulsado por Titan Consortium, el fondo que actualmente posee los derechos para cobrar la indemnización.

En 2024, la Corte de Distrito rechazó el argumento argentino de un plazo de prescripción de tres años y resolvió que el plazo aplicable era de 12 años, cuestión que Argentina apeló. La Corte de Apelaciones ratificó hoy la decisión original.

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El litigio se remonta a 2008 cuando el gobierno de Fernández de Kirchner dispuso la expropiación de la aerolínea -administradas por el grupo español Marsans- y casi una década después, en 2017, un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) condenó al país a pagar unos u$s321 millones —más intereses y costas— por la expropiación de las participaciones accionarias en Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur.

Con el paso de los años, los derechos sobre ese reclamo fueron transferidos primero al fondo Burford Capital y luego a Titan Consortium, que desde 2021 busca ejecutar la sentencia en tribunales estadounidenses.

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El reciente fallo habilita a Titan a continuar con las gestiones para intentar hacer efectivo el cobro y aumenta la presión sobre eventuales activos argentinos en el exterior que puedan ser objeto de medidas judiciales.

La resolución judicial se conoce en un momento de mejora en las cuentas de Aerolíneas Argentinas. Según informó la compañía, durante 2025 registró un resultado operativo positivo de USD 112,7 millones, consolidando el superávit alcanzado el año anterior y manteniendo su funcionamiento sin asistencia del Tesoro Nacional.

La empresa atribuyó esa recuperación a un proceso de reducción de costos, que incluyó una disminución de personal, el cierre de oficinas, la eliminación de rutas con pérdidas y distintas medidas para mejorar la eficiencia operativa.