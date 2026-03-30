El gobierno de Javier Milei sufrió un revés en la Justicia luego de que se suspendiera la aplicación de una parte sustancial de su reforma laboral. La medida fue adoptada por el juez Raúl Ojeda, quien hizo lugar a una cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

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El fallo, dictado desde el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, deja en suspenso 82 artículos de la reforma por considerar que existen indicios de inconstitucionalidad. De esta manera, el mercado laboral vuelve a regirse, de forma provisoria, por la legislación anterior, incluyendo el esquema tradicional de indemnizaciones.

La resolución judicial tiene carácter cautelar, lo que implica que regirá hasta que haya una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. No obstante, el Gobierno nacional cuenta con la posibilidad de apelar la decisión en busca de revertir el freno impuesto por la Justicia.

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Entre los puntos más relevantes que quedaron suspendidos se encuentran la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las modificaciones al derecho a huelga, cambios en la ultraactividad de los convenios colectivos y la derogación de la Ley de Teletrabajo.

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