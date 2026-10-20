Una importante institución sanitaria de la región norte de la provincia de Buenos Aires obtuvo una resolución judicial determinante en el litigio que mantiene contra la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera) por el cobro de prestaciones médicas adeudadas.

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La medida fue dictada por el titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás, Dr. Hernán Víctor Prat, quien ordenó trabar un embargo preventivo sobre todas las cuentas corrientes, cajas de ahorro o colocaciones a plazo fijo de la entidad sindical hasta cubrir la suma de $1.000.000.000 (mil millones de pesos).

La causa caratulada "Fundación Vidas SADIV c/ O.S.P.R.E.R.A. s/ Cobro Sumario de Pesos" (Expte. N° SN-8298-2023) se originó a raíz de deudas acumuladas por servicios de atención médica y prestaciones asistenciales. En el expediente, la abogada patrocinante de la prestadora de salud, Dra. Sofía Sanjurjo, había solicitado inicialmente una cautelar por una cifra actualizada en torno a los $650 millones. Sin embargo, el magistrado decidió extender la cobertura cautelar a $1.000 millones para garantizar no solo el capital adeudado, sino también la depreciación y los intereses que continúan corriendo durante el proceso judicial.

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Tras la firma de la orden y la confección de los oficios correspondientes dirigidos al Banco de la Provincia de Buenos Aires a finales de septiembre, la inmovilización de fondos se tornó efectiva en las últimas horas. La confirmación del bloqueo financiero complicará aún más las cuentas de la entidad que ya ha sido intervenida e investigada en varias ocasiones por el manejo de los fondos que se traducen en la falta de prestaciones indispensables a sus afiliados.

El oficio librado a la entidad bancaria dispone además que, en caso de no registrarse fondos suficientes al momento de la notificación, el embargo deberá mantenerse activo sobre cualquier ingreso futuro en las cuentas de Osprera hasta cubrir en su totalidad la cifra fijada por el juez.

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