El domingo pasado se realizó un simulacro de las elecciones legislativas en 15.000 centros de votación de todo el país con el objeto de probar la experiencia de la Boleta Única de Papel (BUP), y ver cómo se comporta el sistema de recopilación de resultados. Mientras en Casa Rosada quedaron satisfechos, desde Fuerza Patria y otras expresiones presentaron una denuncia ante la Justicia Electoral para impedir que se unifiquen los resultados a nivel nacional en el escrutinio provisorio (como se hizo en este simulacro, de manera inédita).

En este marco, la CNE le ordenará al Gobierno en las próximas que los resultados provisorios de las elecciones legislativas del domingo se publiquen por provincias, haciendo lugar al pedido de la oposición.

De esta manera, se respetará el criterio histórico, ya que las bancas se obtienen según los votos por jurisdicción y no a nivel global en todo el país.

