La dirigente opositora Florencia Arietto le dio impulso a la publicación que ya circulaba en Internet donde se visibiliza un carnet de vacunación junto a agradecimientos a Axel Kicillof y al Intendente Mario Secco.

Esta situación ya ha sucedido, y muchas veces se trata de personas jóvenes que recibieron la vacuna pero que pertenecen al personal sanitario (aunque no necesariamente sean médicos) o integran grupos de riesgo (no obstante, también podría "haberse salteado el turno", ya que al día de hoy muchas personas con comorbilidades no han sido aún inmunizadas).

Sin embargo, desde el Municipio de Ensenada, donde esta joven recibió las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, no supieron explicar a ciencia cierta por qué fue inoculada.

Sólo indicaron -según consignó el diario El Día de La Plata- que no pertenece a la Comuna, ni es funcionaria ni forma parte del espacio del Intendente Secco, buscando no generar otro "escándalo Purita", desatado tiempo atrás por Stefanía Purita Díaz, de 18 años, militante del oficialismo, inoculada VIP en Avellaneda.

Por el momento, se desconoce por qué esta joven ensenadense de 20 años, de apellido Díaz, ha sido inmunizada. Vale destacar que la primera ampolla la recibió en marzo, cuando las vacunas escaseaban.