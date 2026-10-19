El Interbloque de Concejales Peronistas responsabilizó al intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, y el Director de Turismo, Julián Burgos, porque “ridiculizaron” a la localidad de Ernestina a través de un relato que, según señalaron, “presenta a la localidad como un pueblo fantasma, abandonado y con actividad paranormal”, una imagen que consideran que “insulta a su historia y resulta perjudicial para su desarrollo turístico”.

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Las críticas surgen luego del informe del ciclo “Mauro Szeta presenta” emitido por el canal América donde muestran la presunta actividad paranormal en el pueblo de unos 150 habitantes, específicamente en un orfanato abandonado.

Los ediles peronistas de la oposición manifestaron su preocupación por la difusión de contenidos, en un medio masivo nacional como América TV, vinculados con prácticas de espiritismo en la capilla de Ernestina, un lugar que calificaron como "sagrado".

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Cuestionaron que el Municipio y la Delegada Municipal Victoria Pastorelli hayan sido parte y permitieron utilizar un espacio de esas características para una actividad que consideraron “inapropiada” y señalaron que el inmueble pertenece a un privado que había cedido las llaves al Municipio de 25 de Mayo para la realización de actividades culturales y sociales, “no para este show mediático”.

Para el Interbloque Peronista, “la utilización de ese espacio y la difusión de ese tipo de contenidos constituyen un gran daño al valor, la identidad, la historia y el patrimonio de Ernestina”.

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En contraposición, los ediles recordaron el trabajo realizado durante la gestión anterior de Hernán Ralinqueo para posicionar a Ernestina como un atractivo del turismo rural bonaerense y las acciones de difusión que buscaron poner en valor la historia de la localidad, entre ellas su vínculo con la visita del entonces Príncipe de Gales, Eduardo VIII, en 1925.

Finalmente, remarcaron que la promoción turística de una localidad requiere destacar sus atractivos, su historia y sus posibilidades de desarrollo, en lugar de instalar imágenes que puedan asociarla con el abandono, actividades paranormales y convertirla en objeto de relatos que, a su entender, “desvirtúan su identidad y ridiculizan a una localidad veinticinqueña rozando lo bizarro”.