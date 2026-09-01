Rige aumento de colectivo y tren en el AMBA
Este martes 1° de septiembre el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrió un nuevo ajuste, en el marco del esquema de actualización mensual que toma como referencia el último dato de inflación disponible.
Los cuadros tarifarios de los colectivos que circulan en el AMBA subieron entre 4,1% y 4,3%. Vale destacar que la actualización se calcula con el índice de precios al consumidor (IPC) del mes anterior —julio, que fue de 2,1% a nivel nacional— más dos puntos porcentuales adicionales.
También se incrementó el boleto de tren en las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur. Se trata del último tramo del aumento escalonado que había autorizado el Gobierno a mediados de mayo. En relación con el mes previo, implica un salto de 7%.
Los nuevos valores para usuarios con tarjeta SUBE registrada son:
Boleto mínimo: de $420 a $450.
Segunda sección (entre 12 y 24 km): de $590 a $640.
Tercera sección (más de 24 km): de $730 a $790.
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