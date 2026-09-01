Los cuadros tarifarios de los colectivos que circulan en el AMBA subieron entre 4,1% y 4,3%. Vale destacar que la actualización se calcula con el índice de precios al consumidor (IPC) del mes anterior —julio, que fue de 2,1% a nivel nacional— más dos puntos porcentuales adicionales.

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También se incrementó el boleto de tren en las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur. Se trata del último tramo del aumento escalonado que había autorizado el Gobierno a mediados de mayo. En relación con el mes previo, implica un salto de 7%.

Los nuevos valores para usuarios con tarjeta SUBE registrada son:

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Boleto mínimo: de $420 a $450.

Segunda sección (entre 12 y 24 km): de $590 a $640.

Tercera sección (más de 24 km): de $730 a $790.

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