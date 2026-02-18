Rige nuevo aumento del boleto de colectivos en el AMBA
El Gobierno de Javier Milei avanzó con una actualización de las tarifas de los micros de jurisdicción nacional que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La medida afecta a más de cien líneas.
Este miércoles, por disposición de la Secretaría de Transporte de la Nación, el boleto mínimo de colectivos en el AMBA sufrió una suba de 31,35%, y acumulará un ajuste de 41,46% a mediados de marzo, cuando se ejecute un nuevo ajuste.
La actualización impacta en 104 líneas de jurisdicción nacional, es decir, aquellas que circulan entre la Capital y el conurbano y atraviesan más de una jurisdicción.
En este sentido, el boleto mínimo actual de $494,83 pasó a costar $650 para quienes tengan la SUBE registrada ($786,78 a $1.033,50 para las no registradas), y desde el 16 de marzo ascenderá a $700 ($1.113 sin registrar).
Las líneas alcanzadas son 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.
Tarifas desde este miércoles 18 de febrero:
0 a 3 km: $650. Sin SUBE registrada: $1.033,50
3 a 6 km: $724,09. Sin SUBE registrada: $1.151,30
6 a 12 km: $779,87. Sin SUBE registrada: $1.239,99
12 a 27 km: $835,71. Sin SUBE registrada: $1.328,78
Más de 27 km: $891,16. Sin SUBE registrada: $1.416,94.
