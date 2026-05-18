Comenzó a regir el nuevo esquema tarifario en los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en trenes, situación que presionará sobre la inflación de mayo.

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En este marco, las empresas afirman que hay una deuda pendiente de la Secretaría de Transporte y que aun con los nuevos incrementos seguirá habiendo una gran brecha con respecto al costo de los colectivos en ciudades del interior del país, que llegan a triplicar los valores del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Cuadro tarifario:

SUBE registrada: El pasaje mínimo pasa de $700 a $714.

Tarifa Social: El valor se ubica en $321,30.

SUBE sin registrar: Aquellos usuarios que no hayan nominalizado su tarjeta abonarán una tarifa plana de $1.428.

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En el sistema ferroviario el impacto en los bolsillos ha sido mayor. A partir de este lunes, el boleto básico tendrá un ajuste del 18%, elevando el pasaje mínimo de los $280 actuales a $330.

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