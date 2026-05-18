Rige nuevo aumento en el boleto de trenes y colectivos del AMBA
El pasaje mínimo en micro subió este lunes un 2%, a $714 (con SUBE sin registrar a $1428), y el de tren, 18%, alcanzando los $330.
Comenzó a regir el nuevo esquema tarifario en los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en trenes, situación que presionará sobre la inflación de mayo.
En este marco, las empresas afirman que hay una deuda pendiente de la Secretaría de Transporte y que aun con los nuevos incrementos seguirá habiendo una gran brecha con respecto al costo de los colectivos en ciudades del interior del país, que llegan a triplicar los valores del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Cuadro tarifario:
SUBE registrada: El pasaje mínimo pasa de $700 a $714.
Tarifa Social: El valor se ubica en $321,30.
SUBE sin registrar: Aquellos usuarios que no hayan nominalizado su tarjeta abonarán una tarifa plana de $1.428.
En el sistema ferroviario el impacto en los bolsillos ha sido mayor. A partir de este lunes, el boleto básico tendrá un ajuste del 18%, elevando el pasaje mínimo de los $280 actuales a $330.
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