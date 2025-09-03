Este jueves, Pergamino recibirá a referentes de La Libertad Avanza, entre ellos Cristian Ritondo, Diego Santilli, Natalia Blanco, Pablo Morillo y Analia Corvino. Según adelantaron, la visita busca “acercar a los dirigentes a la comunidad y recoger las inquietudes de los vecinos”.

La agenda comenzará a las 10.30 en la intersección de avenida de Mayo y San Nicolás, donde los referentes encabezarán una caminata por el centro comercial de la peatonal, dialogando con comerciantes y transeúntes.

A las 11.30, la comitiva se concentrará en la sede local de LLA, donde se realizará un acto de cierre con palabras de los dirigentes y un espacio de diálogo con la prensa. La jornada finalizará a las 12.00, con la desconcentración de los participantes.

La visita se da en un contexto de creciente actividad política en la provincia de Buenos Aires, a pocos días de las elecciones bonaerense, donde los referentes buscan consolidar su presencia en territorios clave.

