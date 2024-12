La comunidad de la localidad de América se reunió en cercanías de plaza Colón para apoyar a la familia López en la búsqueda de justicia por la trágica muerte de Luis, ocurrida en ruta 70 cuando la camioneta que manejaba fue chocada por Facundo Barufaldi quien se trasladaba alcoholizado en otro vehículo.

Lo hicieron con pancartas, banderas y carteles en los cuales se reiteraba el pedido de justicia con la imagen de la víctima.

El pedido de excarcelación al sindicado como victimario fue concedido por la Justicia como “excarcelación extraordinaria” y el imputado de “homicidio culposo y lesiones graves culposas” deberá cumplir obligaciones como no ausentarse por más de veinticuatro horas sin conocimiento ni autorización previa, debiendo denunciar las circunstancias que puedan imponerle una ausencia del domicilio por un término mayor.

De esta forma continuará el proceso judicial que lo tiene como imputado ya que al momento del accidente tenía una alta graduación alcohólica en sangre.

Según informó LaNuevaPrensa.com.ar, un millar de vecinos acompañaron a la familia del vecino y en las escalinatas del Palacio Municipal, hubo palabras alusivas de los hijos de López, y de la hija de la pareja de Luis, quien aún se encuentra internada recuperándose del choque frontal.

El pedido fue unánime y contundente para que la Justicia de Trenque Lauquen revea la situación del imputado. Solicitan una investigación minuciosa y que la muerte de Luis López no quede como un siniestro vial más. Apuntaron en sus discursos a que el hecho no quede en el olvido.

Carla López fue quien tomó la palabra y dijo: «Luis era un padre ejemplar, un hijo devoto, un abuelo cariñoso, hermano y compañero. Además, era un ciudadano honesto, un trabajador íntegro, un ser sociable y amable. No lo decimos solamente sus familiares, lo comparten sus amigos, compañeros de trabajo y todos aquellos quienes lo conocieron. Hoy estamos acá, para honrar su memoria y con profundo dolor, levantar la voz en pedido de Justicia».

«La muerte de Luis no fue un accidente, él fue víctima de la imprudencia, de la irresponsabilidad de alguien que eligió conducir bajo los efectos del alcohol, poniendo en riesgo la vida de todos. Es fundamental que tomemos conciencia de los peligros que implica conducir bajo los efectos del alcohol y las sustancias, es hora que entendamos que cuando una persona alcoholizada sube a un vehículo sabe perfectamente de las consecuencias de sus acciones».

«Hoy les tocó a Luis y a Mabel, su compañera, pero ¿qué hubiera pasado si este conductor irresponsable hubiera embestido a un micro con niños de un club, a una familia entera que cruzaba una calle? Queremos dejar en claro: Las leyes existen, falta que las cumplan. Hacemos un llamado a la reflexión, no podemos seguir permitiendo que circular por rutas o calles se convierta en una ruleta rusa, donde la vida del prójimo depende de los irresponsables».

«Confiamos en que la justicia hará su trabajo, un trabajo que resulte en una condena ejemplificadora, para que estos hechos no se repitan. Muchas pruebas incriminan al culpable, por lo que no comprendemos la decisión de excarcelación determinada por la jueza. La liberación del responsable nos deja con más preguntas que respuestas y con evidente indignación, conservamos la fe en la justicia, aunque ésta se desvanezca con cada accionar. Necesitamos de un poder judicial que no permita que la verdad se oculte ni que la responsabilidad se diluya, en donde no haya espacio para dudadas ni para la impunidad».

«Queremos resaltar que ni el imputado ni el progenitor del imputado actuaron de buena fe, esto fue comprobado a través de los oficios realizados por la policía y registrado de manera fílmica y fotográfica por un vecino de nuestra localidad. Es por este motivo que no comprendemos la decisión de la jueza en otorgarle la excarcelación a Facundo Barufaldi, agradecemos la celeridad del fiscal y el actuar de los servidores públicos que están trabajando para alojar luz a esta tragedia y los instamos a seguir trabajando».

Por último agradecieron a cada una de las personas por el acompañamiento y por el apoyo que les recuerda que no están solos en esta lucha por justicia.