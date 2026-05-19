Según se informó oficialmente el edificio cuenta con sala de monitoreo, área de atención a vecinos, oficina privada y office, ofreciendo un espacio moderno y funcional para el trabajo diario del personal y la atención a la comunidad.

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Hoy día, el sistema dispone de 227 cámaras distribuidas en todo Rivadavia, entre cámaras fijas, domos e internas, además de lectores de patentes (LPR).

El centro opera las 24 horas y trabaja articuladamente con las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia.

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El Jefe Comunal Juan Martínez estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Sebastián Hernández; el secretario de Seguridad, Sergio Rodríguez; integrantes del equipo del Centro Municipal de Monitoreo; funcionarios municipales, concejales, autoridades policiales y educativas, y vecinos.

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