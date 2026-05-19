Rivadavia: Municipio puso en marcha el nuevo centro de monitoreo
En el marco del 122° aniversario de América, con la participación del Intendente Juanci Martínez, quedó oficialmente inaugurado el nuevo Centro Municipal de Monitoreo local una iniciativa destinada a fortalecer el sistema de seguridad del distrito mediante la incorporación de tecnología y mejores herramientas de prevención y respuesta.
Según se informó oficialmente el edificio cuenta con sala de monitoreo, área de atención a vecinos, oficina privada y office, ofreciendo un espacio moderno y funcional para el trabajo diario del personal y la atención a la comunidad.
Hoy día, el sistema dispone de 227 cámaras distribuidas en todo Rivadavia, entre cámaras fijas, domos e internas, además de lectores de patentes (LPR).
El centro opera las 24 horas y trabaja articuladamente con las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia.
El Jefe Comunal Juan Martínez estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Sebastián Hernández; el secretario de Seguridad, Sergio Rodríguez; integrantes del equipo del Centro Municipal de Monitoreo; funcionarios municipales, concejales, autoridades policiales y educativas, y vecinos.
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