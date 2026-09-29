Una investigación iniciada por el robo de cuatro caballos en un haras de Pilar derivó en cinco allanamientos y en la detención de ocho personas. Los procedimientos se realizaron principalmente en Moreno, donde fueron encontrados restos de equinos, armas de fuego y herramientas que los investigadores vinculan con la faena.

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Según informó QuePasaWeb, el caso comenzó en el Haras La Fija, donde los responsables habrían cortado un alambrado para ingresar al predio y llevarse los animales. La investigación posteriormente condujo hasta distintos domicilios de Moreno.

La principal hipótesis sostiene que los caballos eran trasladados hasta esos lugares, faenados y luego comercializados de manera clandestina. Los investigadores buscan determinar si la carne era distribuida en la zona de Villa Trujui y llegaba a distintos comercios.

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Durante los operativos fueron hallados restos óseos, cabezas, patas y pezuñas de caballos. Jorge Maiquez, propietario del establecimiento de Pilar, reconoció entre ellos algunos de los animales robados por las características de su pelaje y, en un caso, por una cabeza que permanecía completa.

“Me robaron la yegua de mi nieta, mansa, que ella adoraba, y la mataron”, relató Maiquez en una entrevista televisiva.

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Además, se secuestraron cuchillas, hachas, armas y municiones. Algunas de las armas tenían la numeración suprimida.

Entre los detenidos hay un hombre de 26 años que tenía tres pedidos de captura vigentes por otras causas, entre ellas robo agravado, homicidio agravado y homicidio en grado de tentativa.

Los operativos estuvieron a cargo de la DDI San Isidro, la SubDDI Pilar, la Policía de Pilar, el Comando de Prevención Rural y el GAD, con colaboración de la Secretaría de Seguridad de Pilar.

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La causa está a cargo del fiscal Andrés Quintana, titular de la UFI N°2 de Pilar, con intervención del juez de Garantías Walter Saettone. La investigación continúa para establecer la participación de cada detenido y determinar cómo funcionaba el presunto circuito de robo, faena y comercialización.