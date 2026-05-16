Robaron la casa de Juan Martín Del Potro en Tandil y se llevaron trofeos, medallas y joyas
La madre del extenista descubrió el robo al llegar a la vivienda. Los ladrones rompieron una ventana y desvalijaron la propiedad ubicada en el barrio Don Bosco.
El extenista argentino Juan Martín Del Potro sufrió un importante robo en su casa de Tandil, donde delincuentes ingresaron tras romper una ventana y se llevaron trofeos, medallas, joyas, relojes y distintos recuerdos de su carrera deportiva.
La situación fue descubierta por Elisabet Lucas, madre del exdeportista, cuando llegó a la vivienda ubicada en el barrio Don Bosco y encontró una de las ventanas principales destruida y varios ambientes completamente revueltos.
De inmediato, la mujer alertó a la Policía y realizó la denuncia correspondiente. Según trascendió, al momento del robo no había integrantes de la familia en la propiedad.
Los investigadores comenzaron con las pericias y el análisis de cámaras de seguridad para intentar determinar cuántas personas participaron del hecho y cómo lograron ingresar a la casa.
De acuerdo al primer relevamiento policial, los delincuentes escaparon con joyas, relojes y también con trofeos y medallas obtenidas por Del Potro a lo largo de su exitosa trayectoria profesional.
Nacido en Tandil el 23 de septiembre de 1988, Del Potro se convirtió en uno de los máximos referentes del tenis argentino. El punto más alto de su carrera fue la conquista del US Open 2009, torneo de Grand Slam que ganó tras vencer a Roger Federer en la final.
Además, integró el equipo argentino que conquistó la Copa Davis en 2016 y fue subcampeón de esa competencia en las ediciones 2008 y 2011. El tandilense anunció su retiro del circuito profesional en 2022 debido a las reiteradas lesiones que afectaron su carrera.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión