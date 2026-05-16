El extenista argentino Juan Martín Del Potro sufrió un importante robo en su casa de Tandil, donde delincuentes ingresaron tras romper una ventana y se llevaron trofeos, medallas, joyas, relojes y distintos recuerdos de su carrera deportiva.

Ads

La situación fue descubierta por Elisabet Lucas, madre del exdeportista, cuando llegó a la vivienda ubicada en el barrio Don Bosco y encontró una de las ventanas principales destruida y varios ambientes completamente revueltos.

Puede interesarte

De inmediato, la mujer alertó a la Policía y realizó la denuncia correspondiente. Según trascendió, al momento del robo no había integrantes de la familia en la propiedad.

Ads

Los investigadores comenzaron con las pericias y el análisis de cámaras de seguridad para intentar determinar cuántas personas participaron del hecho y cómo lograron ingresar a la casa.

De acuerdo al primer relevamiento policial, los delincuentes escaparon con joyas, relojes y también con trofeos y medallas obtenidas por Del Potro a lo largo de su exitosa trayectoria profesional.

Ads

Nacido en Tandil el 23 de septiembre de 1988, Del Potro se convirtió en uno de los máximos referentes del tenis argentino. El punto más alto de su carrera fue la conquista del US Open 2009, torneo de Grand Slam que ganó tras vencer a Roger Federer en la final.

Además, integró el equipo argentino que conquistó la Copa Davis en 2016 y fue subcampeón de esa competencia en las ediciones 2008 y 2011. El tandilense anunció su retiro del circuito profesional en 2022 debido a las reiteradas lesiones que afectaron su carrera.