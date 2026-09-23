Todo comenzó cuando un agente de seguridad de Vicente López detectó a través de las cámaras a dos hombres caminando por Avenida Maipú con comportamientos erráticos, por lo que activó el seguimiento en tiempo real de forma preventiva por distintas calles del municipio. Finalmente, una cámara multisensor ubicada en Avenida del Libertador y Lavalle registró el momento en que se produjo el robo del que fueron protagonistas.

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Después del ilícito, las cámaras siguieron a los dos sospechosos mientras escapaban del lugar en su recorrido por Avenida del Libertador, Laprida, Azcuénaga y Aristóbulo del Valle. Minutos después llegó la información clave: uno de los damnificados informó que el GPS de un iPhone sustraído indicaba que el teléfono se desplazaba en dirección a la estación Florida, sobre la línea Belgrano Norte.

Con toda la información a disposición, desde ESCUDO se envió al personal de Patrulla Municipal para detener a los sospechosos, que fueron localizados dentro de una formación ferroviaria, en la zona de San Martín y Baigorria, donde fueron aprehendidos.

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Durante el procedimiento, se encontraron entre sus prendas los teléfonos denunciados como sustraídos. También habían sido robadas dos mochilas y otros objetos personales, entre ellos un par de botines.

El operativo permitió seguir la secuencia completa: detectar a los sospechosos, registrar el robo, reconstruir la fuga y localizar a los presuntos autores dentro del tren. Una demostración de que la integración entre cámaras de vigilancia, monitoreo en tiempo real y despliegue de patrullaje funciona para intervenir en las calles y brindar más seguridad a los vecinos.

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