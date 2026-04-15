El equipo del programa Desayuno Americano, conducido por Pamela David, fue víctima de un robo mientras realizaba una cobertura en el conurbano bonaerense. El hecho ocurrió sobre la calle Irala, en Dock Sud, donde habían dejado estacionado el vehículo.

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Según relató el cronista Diego Lewin en plena transmisión, los delincuentes rompieron la ventanilla y revolvieron todo el auto. “Nos encontramos con la ventanilla rota. Se llevaron nuestras cosas, los equipos, hasta la rueda de auxilio”, contó.

Al advertir la situación, el equipo salió en busca de los responsables. “Vimos a alguien corriendo, preguntamos a los vecinos y lo seguimos, pero lo perdimos”, explicó. Minutos después lograron divisarlos nuevamente y la persecución quedó registrada en vivo: “Ahí están, están corriendo con el trípode. Ese tiene mi mochila”, gritó el periodista mientras intentaba alcanzarlos.

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Los delincuentes escaparon con mochilas, una valija, equipos de grabación y el trípode de la cámara. En medio de la cobertura, el equipo también cuestionó la falta de seguridad en la zona. “No hay una sola cámara ni un policía. Es una zona liberada”, denunciaron.

Además, señalaron que los sospechosos pasaron frente a un destacamento policial sin ser interceptados. “Fui a avisarles y me preguntaron qué había pasado”, relató uno de los damnificados.

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