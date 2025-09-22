El robo en la casa de la modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohain, en Barrio Parque, le causó una profunda angustia a la modelo porque se llevaron cuatro celulares con fotos y recuerdos de Blanca Vicuña, su primera hija, que murió en 2012.

Ads

La mujer, de viaje en Madrid, se encontró al regreso que había sido robada su casa en el coqueto Barrio Parque.

Los aparatos, de tecnología en desuso, estaban dentro de una caja fuerte. La misma fue encontrada tirada y destruida, en una calle del municipio de Avellaneda.

Ads

El cuñado de la persona que los encontró se contactó con el streamer "La Tía Sebi" (Sebastián Manzoni), ya que se enteró por los medios del hecho sufrido por "Pampita". Ambos se los entregaron a la mujer, quien estaba con el abogado Fernando Burlando, que la representa. Si bien les ofrecieron recompensarlos, ambos se negaron a recibir dinero por el gesto. "Cuando mi cuñado encontró los celulares, me habló de qué hacer y le dije de devolverlos", afirmó Gastón en declaraciones a Clarín.

"Somos gente de trabajo, obreros, y no queremos contacto con lo policial. Yo trabajo en ferrocarriles y mi cuñado en Aysa", agregó y remarcó que prefería no hablar con la prensa.

Ads

Además, señaló: "La caja estaba tirada en una calle cerrada en Lanús o Avellaneda, no sé la dirección. Mi cuñado estaba por ahí trabajando y pensó que era otra cosa. Vio un paquete, lo agarró y estaban los teléfonos". "No queremos lío, actuamos de buena fe, como se debe", enfatizó Gastón, quien dijo que su cuñado optó por no revelar su nombre.

La angustia de Pampita

"Me da muchísima tristeza no tener esos videos y fotos que tienen un valor incalculable para mí, todo lo demás...", había dicho "Pampita" sobre el robo.

Más tarde, con la felicidad de recuperar los recuerdos de Blanca, contó: “Quiero confirmar que ya tengo en mi poder los teléfonos. Todos los que hemos perdido familiares sabemos lo que es ver un video y escuchar la risa de la persona que amamos”. Fue en “Rumis”, de La Casa Streaming, el programa que terminó siendo clave para recuperarlos.

Ads

"Confié, pedí a Dios que alguien bueno supiera dónde estaba esto y mirá, fue muy rápido, cuestión de horas para que aparezca. Para mis hijos también es muy importante ese material. Cuando nos enteramos, nos abrazamos, lloramos y saltamos de la alegría juntos", cerró.